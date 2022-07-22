دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شرطة دبي القبض على مجموعة من الأفارقة الذين قاموا بالاعتداء على ممتلكات خاصة واستخدموا السلاح الأبيض في شجار دار بينهم، بعد تداول مقطع فيديو أظهر أحداث هذا الشجار على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت شرطة دبي بيانًا قالت فيه: "القيادة العامة لشرطة دبي تلقي القبض على مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية الأفريقية في مقار سكنهم في ساعات متأخرة من الليل، بالتزامن مع عمليات مماثلة في إمارات أخرى، وذلك بعد تداول مقطع مصور على منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، يُظهر تبادل هؤلاء الأشخاص الاعتداء بالسلاح الأبيض، وإلحاقهم الضرر في ممتلكات الغير. وسيتم تحويلهم للنيابة العامة. وحذرت شرطة دبي من ممارسة هذه السلوكيات الخطيرة، والتي تمس بأمن وسلامة المجتمعات".

وأردفت الشرطة قائلة إنها تناشد "أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة"، في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على رقم النجدة 999، للإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات".

وتابعت شرطة دبي بالقول إنها تحذر "من تداول مثل هذه المقاطع المصورة، لمخالفتها القانون، وذلك طبقاً للمادة 52 من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية في البند 1 والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة"، حسب قولها.

وكان قد تداول عدد من المغردين مقطع فيديو يُظهر مشاجرة بين عدد من الاشخاص في دبي، ويقوم أحدهم بتكسير زجاج سيارة في أحد الأحياء السكنية.