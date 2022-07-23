فيديو مؤثر.. مذيعة أردنية تلتقي ابنها المخطوف منذ 20 يوما بعد إرساله إلى إدلب السورية

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
فيديو مؤثر.. مذيعة أردنية تلتقي ابنها المخطوف منذ 20 يوما بعد إرساله إلى إدلب السورية
Credit: ahlam ajarmeh/twitter

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت المذيعة الأردنية أحلام العجارمة، مقطع فيديو "مؤثرا" يُظهر لقاءها بابنها الذي اختُطف قبل 20 يومًا في تركيا، وأُرسل إلى محافظة إدلب شمالي سوريا، مشيرةً إلى أن الطفل "تعرض لخطر الموت".

وشاركت العجارمة متابعي صفحتها الموثقة على تويتر الفيديو وعلقت عليه بالقول: " من تاريخ 5/7/2022 أصعب ايام حياتي، انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين، عشرين يوم بدون نوم حسبي الله ونعم الوكيل"، على حد قولها.

وتابعت المذيعة الأردنية قائلة: " وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه، وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر، ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت"، حسب قولها.

ونشر عدد من وسائل الإعلام المقطع، وتداوله مغردون على موقع تويتر، وأثار ردود فعل وتعاطف واسع مع المذيعة.

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.