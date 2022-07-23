دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت المذيعة الأردنية أحلام العجارمة، مقطع فيديو "مؤثرا" يُظهر لقاءها بابنها الذي اختُطف قبل 20 يومًا في تركيا، وأُرسل إلى محافظة إدلب شمالي سوريا، مشيرةً إلى أن الطفل "تعرض لخطر الموت".

وشاركت العجارمة متابعي صفحتها الموثقة على تويتر الفيديو وعلقت عليه بالقول: " من تاريخ 5/7/2022 أصعب ايام حياتي، انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين، عشرين يوم بدون نوم حسبي الله ونعم الوكيل"، على حد قولها.

وتابعت المذيعة الأردنية قائلة: " وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه، وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر، ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت"، حسب قولها.

من تاريخ 5/7/2022 اصعب ايام حياتي انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين عشرين يوم بدون نوم حسبي الله ونعم الوكيل 😞💔 وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت. https://t.co/dIqjKqbR9R

ونشر عدد من وسائل الإعلام المقطع، وتداوله مغردون على موقع تويتر، وأثار ردود فعل وتعاطف واسع مع المذيعة.

وظل الجدل على قانون الطفل في مجلس النواب مواطنه اردنيه اختطف ابنها وحيدها منذ عشرين يوم والله اعلم ما كانت حالها لو جهود السفاره في تركيا والسلطات التركيه ، هذا يعطنا ان نعمل على قانون قوي يحمي الطفل وخاصه من الأتجار في البشر وتعنيف الأطفال #أحلام_العجارمه الحمدلله على سلامة ابنك

اجبن انسان هو من يخطف الاطفال حتى في قاعدة العصابات يتصاغرون عمليات خطف الاطفال ويطلقون عليهم العصبات الجبانه #أحلام_العجارمة https://t.co/hBqsnbZ3iw