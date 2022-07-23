قصة ناج.. شاب يروي تفاصيل محاولته للوصول إلى أوروبا وما عايشه من تعذيب في ليبيا

تعالوا نفكر.. ما سبب الاهتمام الكبير بليبيا الآن وما هو المستقبل السياسي في البلاد؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الصحة الليبية، في بيان على فيسبوك، السبت، إن الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتناحرة في العاصمة الليبية طرابلس خلّفت 16 قتيلا و52 جريحًا خلال اليومين الماضيين.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، على تويتر، إن الاشتباكات أدت إلى مقتل نساء وأطفال في حفل زفاف.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) في بيان الجمعة إن مجموعتين مسلحتين شاركتا في الاشتباكات.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الليبيين إلى بذل كل ما في وسعهم للحفاظ على "الاستقرار الهش" في البلاد.

دعت خطة سلام تدعمها الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن تم تأجيلها مرتين.

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إن أحد أسباب انهيار التصويت هو التناقضات حول أهلية بعض المرشحين الرئيسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

تم تكليف الدبيبة، الذي تم تعيينه رئيسًا للوزراء بعد محادثات بوساطة الأمم المتحدة في جنيف العام الماضي، بقيادة الحكومة الانتقالية في الانتخابات. بعد تأجيل الانتخابات العام الماضي، عيّن برلمان الشرق الليبي رئيس وزراء آخر هو فتحي باشاغا لقيادة البلاد.

منذ أن رفض دبيبة رئاسة الوزراء، تصاعدت الاشتباكات بين الفصائل التي تمثل الإدارات المتنافسة.