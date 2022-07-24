أمير الكويت يعين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسًا للحكومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت، الأحد، قرارًا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وأفاد تليفزيون الكويت أن الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر أمرًا أميريًا "بتعيين الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".

والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح (65 عامًا) الابن الأكبر لأمير الكويت. قبل تعيينه، كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منذ 9 مارس/ أذار 2022.

كما سبق أن شغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو أيضًا عسكري برتبة فريق أول متقاعد في وزارة الداخلية. وكان رئيسًا لاتحادي الشرطة الكويتي والدولي.

أمر أميري بتعيين فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة #الكويت #وزارة_الإعلام_الكويت https://t.co/ONsTAQXewv

كان أمير الكويت قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، في مايو/ أيار الماضي، التي استقالت للمرة الثالثة قبل يوم من اتجاه مجلس الأمة الكويتي للتصويت على طلب قرار بـ"عدم التعاون" مع الحكومة، ما مهد الطريق للإطاحة بالحكومة.