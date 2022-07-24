في زيارة إلى مصر.. لافروف يلتقي السيسي ووزير الخارجية

الشرق الأوسط
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في زيارة إلى مصر.. لافروف يلتقي السيسي ووزير الخارجية
Credit: NHAC NGUYEN / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في مقر وزارة الخارجية المصرية، الأحد، وفق مقطع فيديو نشره المتحدث باسم الوزارة.

ويظهر في المقطع لافروف وهو يترجل من سيارة قبل أن يصافح شكري بحرارة، وينتقلان إلى داخل المقر، وهما يتبادلان الأحاديث.

وعقد الوزيران مباحثات بحضور وفدين ممثلين عن القاهرة وموسكو، حسب صور نقلها المتحدث باسم الخارجية المصرية.

وتناول الجانبان "مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وروسيا"، وتبادلا "الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية"، وفقًا للمتحدث باسم الوزارة.

وكان لافروف قد التقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق الأحد، إذ استقبله الرئيس المصري في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة.

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