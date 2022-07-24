"النسر الذهبي".. ملك السعودية يتلقى أعلى وسام في كازاخستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وسام النسر الذهبي الأعلى بين درجات الأوسمة في كازاخستان.

وأفاد التليفزيون السعودي، الأحد، أن العاهل السعودي "تلقى وسام النسر الذهبي "ألتين قيران" من رئيس كازاخستان، أعلى درجة أوسمة في كازاخستان تقديرًا وتعبيرًا عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة".

وتسلم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الوسام نيابة عن الملك سلمان خلال لقائه رئيس كازاخستان في مقر إقامته في جدة، على هامش زيارته المملكة.

في وقت سابق الأحد، عقد توكاييف مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة.

تسلم الوسام نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وزير الخارجية خلال لقائه رئيس كازاخستان في مقر إقامته في جدة #الإخبارية_عاجل https://t.co/qRXnnQ12n7

يمنح هذا الوسام منذ 1995. وسبق أنه مُنح لقادة عرب، مثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السابق الشيخ خليفة بن زايد، والرئيس المصري حسني مبارك. إلى جانب ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.