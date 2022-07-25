قبّلوا رأسه ويديه.. سعوديون يحتفون بعامل مصري في حفل وداع بعد 40 عامًا من العمل بالمملكة

الشرق الأوسط
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قبلوا رأسه ويديه.. سعوديون يحتفون بعامل مصري في حفل وداع بعد 40 عامًا
Credit: Twitter

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول العديد من المغردين مقطع فيديو لحفل وداع أقامه رجل أعمال سعودي احتفاء بعامل مصر بعد 4 عقود من العمل معه في المملكة، وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وذكرت صحف سعودية أن رجل الأعمال خالد بن محمد السعود احتفى بالعامل المصري شوقي سمان البالغ من العمر 65 عاما، بعدما عمل معه لمدة 40 عاما.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن رجل الأعمال أقام الحفل بمنزله في مكة المكرمة بحضور أصدقائه، مضيفة أن العامل المصري قرر العودة إلى بلاده رغبة منه في قضاء الوقت مع أبنائه.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على موقع تويتر، قيام رجل الأعمال بتقبيل رأس العامل المصري، فيما قام شخصان آخران بتقبيل يديه، وقالت "سبق" إنهما نجلا رجل الأعمال، وسط بكاء العامل المصري، فيما وصف مغردون المشهد بـ"لفتة وفاء".

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