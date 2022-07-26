دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، جولة أوروبية تشمل اليونان وفرنسا.

الجولة هي الأولى لولي العهد السعودي خارج منطقة الشرق الأوسط منذ أن زار اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين في عام 2019.

بعد وصوله اليونان في وقت سابق الثلاثاء، شهد الأمير محمد بن سلمان توقيع اتفاقيات ثنائية بين المملكة العربية السعودية واليونان، للتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية، حسب وسائل إعلام سعودية رسمية.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي دولة رئيس وزراء #اليونان في العاصمة اليونانية #أثينا ويقيم دولته مراسم استقبال رسمية لسموه. #ولي_العهد_في_اليونان #واس https://t.co/wtlmFTJtCo

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، إن ولي العهد سيلتقي مع قادة من كلا البلدين "لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزه ... وسيناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن الأمير محمد بن سلمان سيرافقه مسؤولون سعوديون وكبار رجال أعمال سعوديون.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد التقيا ولي العهد السعودي في زيارتين منفصلتين إلى المملكة العام الماضي.