دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو لشاب سعودي يُدعى محمد سعود ويصف نفسه بأنه "ناشط سلام"، يغني باللغة العبرية.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" تعليقا على مقطع الفيديو جاء فيه: "الأغاني خير وسيلة للتعرف على ثقافة الآخر، ويسعدنا أن نرى المزيد من الاهتمام باللغة العبرية لدى الجوار، فالعربية والعبرية توأم وتعلم واحدة منها أسهل بكثير من تعلم لغة أجنبية! ما أحلى الحياة عندما تنطلق في الغناء".

الاغاني خير وسيلة للتعرف على ثقافة الآخر ويسعدنا ان نرى المزيد من الاهتمام باللغة العبرية لدى الجوار فالعربية والعبرية توأم وتعلم واحدة منها اسهل بكثير من تعلم لغة اجنبية! ما احلى الحياة عندما تنطلق في الغناء @mosaud08 🇸🇦💙🇮🇱 https://t.co/CKCsuhQXcY

ويعرّف محمد سعود نفسه على حسابه في تويتر بأنه "ناشط سلام"، وصورة حسابه هي صورة يصافح فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو. واشتهر اسمه بعد زيارته لإسرائيل عام 2019 ودعواته المتواصلة لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وجاء ذلك وسط الجدل الذي أثاره مؤخرا دخول مراسل "القناة 13" الإسرائيلية جيل تماري إلى مكة، فيما أعلن الأمن العام السعودي "إحالة مواطن إلى النيابة العامة متواطئ مع أحد الصحفيين غير المسلمين ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المسلمين".