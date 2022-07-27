دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الأربعاء، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي: "العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، وسبل دفعها إلى الأمام، وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين"، وفقا لوام.

وتبادل الطرفان "وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك"، حسبما نقلت وام.

وأكد وزير خارجية الإمارات على حرص بلاده على تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.

يذكر أيضا أن المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، كان قد قال لـCNN في 15 يوليو/تموز الجاري أن أبوظبي في طور إرسال سفير إلى طهران، مؤكدا أن الإمارات لن تشارك في أي حلف عسكري يستهدف إيران.