مع إقامة جبرية.. طهران تطلق سراح بريطاني من أصول إيرانية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أطلقت إيران سراح مراد طاهباز، وهو مواطن بريطاني أمريكي من أصول إيرانية، الأربعاء، لكنه ظل قيد الإقامة الجبرية ببطاقة إلكترونية، حسبما قال محاميه حجة كرماني لشبكة CNN.

كان طاهباز واحدًا من ثلاثة بريطانيين إيرانيين محتجزين أفرج عنهم سابقًا كجزء من صفقة وقعتها المملكة المتحدة في مارس/ آذار، لكن أعيدوا إلى السجن في طهران بعد أن ظلوا قيد الإقامة الجبرية لفترة وجيزة.

وتمكن مواطنان بريطانيان من أصل إيراني نازانين زغاري راتكليف وأنوشة عاشوري، اللذان أطلق سراحهما في البداية مع طاهباز، من العودة إلى ديارهما في إنجلترا.

لم يكن طاهباز قادرًا على فعل الشيء نفسه وأُعيد إلى سجن إيفين بعد أن أمضى 48 ساعة في إجازة في منزله في طهران.

تم القبض عليه كجزء من جماعة بيئية مقرها إيران تسمى مؤسسة التراث الفارسي للحياة البرية، التي يتهمها النظام الإيراني بالتجسس، وهو في السجن منذ عام 2018.