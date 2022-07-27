دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في العاصمة الأردنية، عمان، حيث بحث الجانبان القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والتنمية الإقليمية.

وأفاد الديوان الملكي الأردني بأن الملك عبدالله أكد على "ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها".

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في قصر الحسينية ويؤكد ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها #الأردن https://t.co/gBnQswxprW

وشدد العاهل الأردني على ضرورة البناء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط وأهمية الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة واحترام الوضع القانوني والتاريخي في القدس ومقدساتها الدينية.

وتطرق الجانبان إلى قضايا تتعلق بالنقل والمياه والطاقة والتجارة، بحسب بيان الديوان الملكي الأردني.

من حانبه، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر حسابه على تويتر، إن "اللقاء كان دافئًا وطويلاً وشمل إقامة مأدبة غداء مشتركة بحضور جلالة الملك، ورئيس الوزراء لابيد والوفدين"، على حد تعبيره.