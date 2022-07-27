تداول فيديو يُظهر "وعد" ولي العهد السعودي لرئيس وزراء اليونان خلال استقباله بأثينا

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
تداول فيديو يُظهر "وعد" ولي العهد السعودي لرئيس وزراء اليونان خلال استقباله بأثينا
Credit: LOUISA GOULIAMAKI / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر ما قاله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لرئيس وزراء اليونان أثناء استقباله في العاصمة، أثينا، إذ أشار إلى أنه وعده بألا يأتي إلى اليونان "خالي الوفاض".

ويظهر ولي العهد السعودي في المقطع وهو يقول لرئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس: "سعيد بوجودي في اليونان، وممتن للترحيب الدافئ، وهو يعني الكثير لي وللسعودية"، حسب قوله.

وتابع الأمير محمد بن سلمان قائلا: "العلاقات بين البلدين تاريخية، وأعتقد أن لدينا فرصا تاريخية سننهي العمل على الكثير منها اليوم".

قد يهمك أيضاً

تشمل اليونان وفرنسا.. محمد بن سلمان يجري أول جولة خارج الشرق الأوسط منذ 2019

وأضاف ولي العهد السعودي متحدثا عن الربط الكهربائي بين المملكة، واليونان، وتحويل أثينا إلى مركز للطاقة الهيدروجينية في أوروبا، بالإضافة إلى ربط الاتصالات، لافتًا إلى أن هذه الخطوات ستزود جنوب وجنوب غرب أوروبا بالمزيد من الطاقة، وبتكلفة أقل.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن هناك مجالًا رابعًا للتعاون بين الرياض وأثينا، لكنه سيعلن عنه بالمستقبل بالإضافة إلى أجندات سياسية واقتصادية وتجارية وأمنية بين البلدين.

وختم ولي العهد السعودي قائلا لرئيس وزراء اليونان: "لقد وعدتك بأنني عندما آتي إلى اليونان لن أكون خالي الوفاض، فلدينا الكثير من الأمور التي ستغير اللعبة بالنسبة لبلدينا"، حسب قوله.

وكان قد بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، جولة أوروبية تشمل اليونان وفرنسا.

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.