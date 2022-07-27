أكاديمي إماراتي يكشف 5 خطوات تنتظرها أبوظبي من إيران مقابل "الانفتاح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الثلاثاء، ما تنتظره بلاده من إيران مقابل الانفتاح عليها وإرسال سفير إلى طهران.

وكتب عبدالله عبر صفحته على موقع تويتر: "الإمارات اظهرت رغبة صادقة في الانفتاح على ايران وتخفيف التوتر وعودة سفيرها الى طهران وزيادة التبادل التجاري وتتوقع ان ترد ايران بـ..."، قبل أن يُعدد طلبات أبوظبي.

وعدد الأكاديمي الإماراتي 5 نقاط تنتظرها بلاده من طهران مقابل التقارب وهي: "الالتزام بحسن الجوار، ووقف استفزازاتها البحرية، وإنهاء احتلال الجزر الإماراتية وعدم إرسال الأسلحة لجماعة الحوثي ووقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار"، حسب قوله.

الإمارات اظهرت رغبة صادقة في الانفتاح على ايران وتخفيف التوتر وعودة سفيرها الى طهران وزيادة التبادل التجاري وتتوقع ان ترد ايران ب 1 الالتزام بمبدأ حسن الجوار 2 وقف استفزازاتها البحرية 3 انهاء احتلال جزر الإمارات 4 عدم ارسال الاسلحة لجماعة الحوثي 5 وقف انشطتها المزعزعة للاستقرار https://t.co/zMOjueSltF

وكان قد أعلن مستشار رئيس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش، في تصريحات لـCNN قبيل "قمة جدة" أن بلاده في طور إرسال سفير إلى طهران.

وأكد المستشار الرئاسي الإماراتي أن أبوظبي لن تكون جزءا من أي حلف عسكري يستهدف طهران.