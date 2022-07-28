باريس، فرنسا (CNN)-- أعلن المتحدث باسم الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقش حقوق الإنسان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال عشاء عمل في قصر الإليزيه مساء الخميس.

وقال المتحدث باسم الإليزيه: "سيطرح رئيس الجمهورية مسألة حقوق الإنسان بشكل عام، لكنه سينتهز الفرصة أيضًا لطرح قضايا فردية".

ويأتي اللقاء بين ماكرون ومحمد بن سلمان بعد زيارة ولي العهد السعودي لليونان، الثلاثاء، في أول زيارة له خارج المنطقة منذ زيارته لليابان لحضور قمة مجموعة العشرين عام 2019. وتعد زيارة ولي العهد لأوروبا هي الأولى منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018.

وصباح الخميس، قدمت منظمتان حقوقيتان، شكوى جنائية ضد محمد بن سلمان إلى محكمة باريس، مطالبة بالتحقيق معه بتهم "التعذيب والإخفاء القسري" لخاشقجي.

وقال المتحدث باسم الإليزيه إن الرئاسة الفرنسية على علم بالشكوى، لكن "لن يكون لها تأثير مباشر على الاجتماع"، بين ماكرون ومحمد بن سلمان، مشيرًا إلى الحصانة التي يستفيد منها رؤساء الدول خلال هذه الزيارات.

وأضاف المتحدث باسم الإليزيه أن ماكرون سيطرح أيضا "توقعات الأوروبيين والفرنسيين" فيما يتعلق بإمدادات الوقود. وتابع بالقول: ""من الواضح أن القضية النووية الإيرانية سيتم مناقشتها وأيضًا اليمن والوضع في العراق، وبالطبع لبنان".