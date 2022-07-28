أوغلو يتصل بنظيره السعودي.. والخارجية التركية تصدر بيانا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية التركية، يوم الأربعاء، إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بحث، في اتصال هاتفي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت الوزارة، بحسب بيان نشرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أن "أوغلو وبن فرحان بحثا العلاقات الثنائية، والتعاون في المحافل الدولية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي، كما تناول الجانبان خلال الاتصال اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الذي تم التوصل إليه في إسطنبول".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم، من نظيره التركي، وجرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان زار تركيا، الشهر الماضي، في أول زيارة رسمية له على الإطلاق إلى هذا البلد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار، السعودية في إبريل/نيسان الماضي، حيث التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

وكانت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا ضمن جولة شملت مصر والأردن.