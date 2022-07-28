دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت السفارة الأوكرانية في بيروت، الخميس، السلطات اللبنانية بتوضيح الظروف التي سمحت بموجبها لسفينة سورية، قالت إنها تحمل "شعيرًا مسروقًا" من الأراضي الأوكرانية، بأن ترسو في ميناء طرابلس.

وتنتمي السفينة، لاوديسا، لشركة "سيريامار" السورية الحكومية، وقد تم تصويرها وهي تمر عبر مضيق البوسفور باتجاه البحر الأبيض المتوسط ​​في 23 يوليو/ تموز الجاري. وتم فرض عقوبات على الشركة والسفينة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2015.

وأفاد بيان للسفارة الأوكرانية بأن السفير إيهور أوطاش، التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، ولفت "انتباهه إلى دخول سفينة سورية إلى ميناء طرابلس البحري في 27 يوليو، محمّلة بشعير صادر من الأراضي (الأوكرانية) المحتلة".

وأضاف البيان أن "السفير الأوكراني أعرب عن أمله في اتخاذ إجراءات لتوضيح ظروف رسو هذه السفينة في المياه الإقليمية اللبنانية. كما تم التأكيد على أن هذه الواقعة يمكن أن تضر بالعلاقات الثنائية".