بينهم ممثل وصحفي.. السيسي يصدر قرارًا بعفو رئاسي عن 7 سجناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن النائب البرلماني المصري محمد عبدالعزيز والمحامي طارق العوضي، العضوان بلجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بالعفو عن 7 مسجونين، بينهم ممثل وصحفي.

وقال العضوان بلجنة العفو، عبر صفحتيهما على فيسبوك، إن السيسي أصدر القرار الجمهوري 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.

وضمت قائمة الأسماء 7 أشخاص هم: الممثل طارق النهري والصحفي هشام فؤاد، والباحث أحمد سمير عبدالحي، وقاسم أشرف قاسم أحمد، وعبدالرؤوف خطاب حسن خطاب، وطارق محمد المهدي صديق، وخالد عبد المنعم صادق صابر".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر خلال إفطار الأسرة المصرية في نهاية شهر رمضان الماضي، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع وظروف المحبوسين، مع دعوته لحوار وطني.