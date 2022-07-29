(CNN)-- قال قصر الإليزيه، يوم الخميس، إن "الكرة في ملعب إيران" بشأن إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك في تصريحات للمتحدث باسم الإليزيه، للصحفيين، قبل اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث من المتوقع أن يناقشا الاتفاق النووي.

وأضاف المتحدث، للصحفيين: "الرئيس سيناقش هذا الموضوع مع محمد بن سلمان"، وتابع أن ماكرون "سيؤكد على ضرورة أن تنتهز إيران، بينما لا يزال هناك متسع من الوقت، فرصة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وكانت آخر مرة تحدث فيها الرئيس الفرنسي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في مكالمة هاتفية، في 23 يوليو/ تموز، حيث عبر خلالها ماكرون "عن خيبة أمله إزاء غياب التقدم"، في المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي.

ووفقا لبيان الإليزيه الذي يومها، أصر الرئيس الفرنسي على "ضرورة اتخاذ إيران خيار واضح وإبرام اتفاق للعودة إلى الوفاء بالتزامات النووية".

واستقبل الرئيس الفرنسي، في قصر الإليزيه، مساء الخميس، ولي العهد السعودي، الذي يزور فرنسا بعد اليونان، ضمن أول جولة بدول الاتحاد الأوروبي منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول عام 2018.