دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ختام زيارته إلى فرنسا، نستعرض نصها فيما يلي:

وقال ولي العهد السعودي في برقيته: "صاحب الفخامة الرئيس إمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية تحية طيبة: يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: "لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم رغبتنا المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع ولي العهد السعودي قائلا: "متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب فرنسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. ولفخامتكم تحياتي وتقديري. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود... ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء... باريس 30 / 12 / 1443هـ"، وفقا لقناة السعودية الرسمية.

وكان قد أجرى الأمير محمد بن سلمان جولة أوروبية بدأها باليونان وأنهاها بفرنسا على مدار اليومين الماضيين.