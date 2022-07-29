دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في مقطع مؤثر أثار تعاطفا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مغردون مقطع فيديو لإغماء والدة التوأم السيامي "مودة ورحمة" والتي قال مغردون إنها ناجمة عن فرحها بنجاح عملية فصلهما في السعودية.

وتظهر والدة التوأم في المقطع وهي تسقط أرضا بعد أن أصابتها حالة إغماء خلال وجودها في المستشفى، قبل أن يؤكد أحد الأطباء أن الحالة التي أصابتها طبيعية وأنها بصحة جيدة.

تحذير .. المقطع المتداول قد يكون حساسا

سقوط والدة التوأم اليمنيتان #مودة و #رحمة من الفرحة عقب خروج الأطباء من غرفة العمليات وإعلانهم نجاح عملية فصل التوأم السيامي في إحدى مستشفيات #السعودية ورؤيتها ابنتيها لأول مرة منذ ولادتهما منفصلتين في عملية استمرت لأكثر من 5 ساعات وشارك بها ما يقارب 28 طبيبا .. https://t.co/39gNwjGMNZ

وكانت قد أعلنت السعودية، الخميٍس، نجاح عملية فصل التوأم اليمني "مودة ورحمة" بعملية جراحية استغرقت 5 ساعات شارك فيها 28 طبيبا وأخصائيا من الكوادر السعودية وكان على رأسهم المستشار بالديوان الملكي ورئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، عبدالله الربيعة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية واس.

وأشار الربيعة إلى أن العملية شهدت تحقيق إنجازات عدة، من ضمنها إفاقة التوأم بعد العملية وعدم حاجة التوأم لدم واختصار وقت العملية من 11 ساعة إلى 5 ساعات، وفقا لواس.