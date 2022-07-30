دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المحتجين المؤيدين للزعيم الديني، مقتدى الصدر، للالتزام بالسلمية في احتجاجاتهم، كما وجه أجهزة الأمن بحماية المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا، وسط احتجاجات للمرة الثانية في غضون أسبوع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

وقال الكاظمي في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية على تويتر: "وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، ودعاهم إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، وبتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية"، حسب قوله.

وتابع رئيس الوزراء العراقي في بيانه قائلًا: "ويؤكد السيد القائد العام للقوات المسلحة أن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع، وبما لا يخدم المصالح العامة"، على حد تعبيره.

وأضاف بيان الكاظمي بالقول: "وشدد السيد القائد العام للقوات المسلحة على أن القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية، وأكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام"، على حد قوله.

بيان ..... وجّه القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، ودعا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية. https://t.co/AZHGA69oVh

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، احتجاجات واسعة من جانب مؤيدي الصدر اعتراضًا على ترشيح محمد السوداني لرئاسة الوزراء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة من العراق أعدادًا كبيرة من المحتجين، تحاول اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد، وسط أنباء عن وقوع إصابات في اشتباكات بين المحتجين.