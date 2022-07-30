احتجاجات حاشدة لمؤيدي الصدر في بغداد احتجاجًا على ترشيح السوداني

بغداد، العراق (CNN) – احتشد عشرات المؤيدين لرجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، خارج مبنى البرلمان في بغداد، السبت، للاحتجاج على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.

وكان قد تم ترشيح السوداني بشكل رسمي لقيادة البلاد الإثنين، من جانب الإطار التنسيقي، وهو التحالف الشيعي الأكبر في البرلمان العراقي.

وجاء ترشيحه بعد استقالة الكتلة التابعة للصدر في البرلمان العراقي، وهي مجموعة مكونة من 70 مشرع انسحبوا من الكيان التشريعي الحاكم الشهر الماضي في استعراض قوة بعد أشهر من المأزق السياسي.

وتأتي احتجاجات السبت بعد اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، وحضره قادة أجهزة أمنية لمناقشة الخطط الأمنية في ظل احتجاجات محتملة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء العراقية الحكومية.