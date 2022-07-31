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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت سيدة تفاعلا واسعا، الأحد، بعد تداول فيديو لها وهي توقع على ما شُبهت بالـ"قرارات" داخل البرلمان العراقي، وذلك بعد اقتحام مؤيدي مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب، في المنطقة الخضراء، السبت، وإعلان بدء اعتصام مفتوح فيه.

وتظهر السيدة في المقطع المتداول ويناديها المحتجون بـ"أم حسين" هي تقوم بالتوقيع على أوراق يقدمها لها المحتجون بسرعة، في تصرف يحاكي دور المشرعين في البرلمان العراقي.

وتباينت التعليقات على المقطع، إذ رآه البعض طريفًا ومضحكًا، في حين استغله آخرون لتوجيه انتقادات للنواب العراقيين.

أم حسين ، نانسي بيلوسي العراق https://t.co/pRCG66qaAO

وكان قد اقتحم أنصار الصدر مبنى البرلمان للمرة الثانية في غضون أسبوع، احتجاجًا على ترشيح محمد شياع السوداني من جانب "الإطار التنسيقي" المدعوم إيرانيًا، لتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد.

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