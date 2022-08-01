دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، مرسومًا أميريًا لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجله الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

تتألف الحكومة الكويتية الجديدة من 12 وزيرًا. وهي رابع حكومة منذ تولي الشيخ نواف الأحمد الصباح قيادة الكويت في 2020. وتعد على الأرجح الأصغر في تاريخ البلاد والعالم العربي.

وقبل أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في مايو/ أيار الماضي، التي استقالت للمرة الثالثة مع تفاقم الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي.

وجاء تشكيل الحكومة على النحو التالي:

1- طلال خالد الأحمد الصباح - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.

2- د. محمد عبداللطيف الفارس - نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

3- عيسى أحمد محمد حسن الكندري - وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

4- د.أحمد ناصر المحمد الصباح - وزيرا للخارجية.

5- د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس - وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

6- عبدالرحمن بداح المطيري - وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

7- د. علي فهد المضف - وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

8- المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي - وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

9- د. خالد مهوس سليمان السعيد - وزيرا للصحة.

10- عبدالوهاب محمد الرشيد - وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

11- علي حسين علي الموسى - وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

12- فهد مطلق نصار الشريعان - وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.