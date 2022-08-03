"قصور الخشاش".. كل ما تحتاج معرفته عن موقع مقتل أيمن الظواهري

(CNN) -- حددت شبكة CNN المنزل الذي قتل فيه زعيم القاعدة أيمن الظواهري والذي أصيب بضربة صاروخية بطائرة مسيرة من طراز Hellfire في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد في كابول، أفغانستان.

تم تحديد المكان من خلال تحديد الموقع الجغرافي والتحقق من صحة ثلاث صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم الأحد، بالإضافة إلى استخدام صور الأقمار الصناعية الأرشيفية عالية الدقة.

المنزل يقع في حي شيربور بالعاصمة الأفغانية والمسمى بـ "قصور الخشخاش"، محاط بمنازل أباطرة المخدرات وأمراء الحرب. وعلى بعد حوالي 300 متر إلى الجنوب الشرقي من المنزل تقع سفارة المملكة المتحدة في كابول. وفقًا لوزارة الخارجية البريطانية، فإن جميع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين "يُسحبون مؤقتًا" من البلاد.

كانت منطقة شيربور في كابول قاعدة عسكرية قديمة، لكن خلال سنوات الصراع الأهلي وحكم طالبان في التسعينيات، تُركت تقريبًا غير مستخدمة. في عام 2003، تخلت عنها وزارة الدفاع الأفغانية وقسمتها الحكومة إلى أكثر من 50 قسما، ومنحتها لأشخاص ذوي نفوذ بمن فيهم وزراء الحكومة وغيرهم من كبار المسؤولين، بالإضافة إلى أمراء الحرب وأباطرة المخدرات. سرعان ما اكتسبت منازلهم لقب "قصور الخشخاش".

بعد سقوط حكومة أشرف غني في أغسطس 2021، فر غالبية أصحاب منازل شيربور من البلاد وصادرت طالبان منازلهم.

ويقع المنزل في منطقة تسمى المنطقة الخضراء، حيث كان يعيش معظم المسؤولين الأفغان السابقين.

وقال بايدن إن الظواهري كان يحتمي في وسط كابول للم شمل عائلته، وقُتل فيما وصفه مسؤول كبير في الإدارة بأنه "غارة جوية مصممة بدقة" باستخدام صاروخين من طراز Hellfire.

قبل أن يصدر الأمر بعملية الظواهري، أراد بايدن أن يفهم عن كثب المنطقة التي كان يختبئ فيها. ومن بين الاستعدادات كان نموذجًا صغيرًا لمنزل الظواهري الآمن، شيده مسؤولو المخابرات، ووضع داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض لبايدن لفحصه أثناء مناقشة خياراته.

ووقعت الغارة الساعة 9:48 مساء السبت بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة وفي الساعات الأولى من صباح يوم الأحد بتوقيت كابول، وأذن بايدن بالعملية بعد أسابيع من الاجتماعات مع حكومته ومستشاريه الرئيسيين. وقد قضت على زعيم القاعدة البالغ من العمر 71 عامًا والذي عمل في وقت ما كطبيب شخصي لأسامة بن لادن، والذي ارتقى إلى قمة المنظمة الإرهابية بعد أن قتلت القوات الأمريكية بن لادن في عام 2011.