من هو أيمن الظواهري وما أبرز محطات حياته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار على منزل بالعاصمة الأفغانية كابول، وقعت صباح 31 يوليو/ تموز بتوقيت كابول، فمن هو أيمن الظواهري وما أبرز المحطات في حياته.

ولد الظواهري عام 1951، ونشأ في أحد أحياء العاصمة المصرية، القاهرة، وهو ابن لطبيب الأمراض الجلدية البارز محمد الشافعي الظواهري، وجده ربيع الظواهري شيخ الأزهر الراحل وجده من ناحية والدته الأديب الراحل عبدالوهاب عزام، وعم والدته عبدالرحمن عزام أول أمين عام لجامعة الدول العربية.

التحق الظواهري بـ"الجماعة الإسلامية" منذ تأسيسها في أوائل السبعينيات، واعتقل في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981، ورغم تبرئته في هذه القضية، فقد أُدين بحيازة أسلحة غير مشروعة.

غادر الظواهري مصر عام 1985 وشق طريقه إلى بيشاور في باكستان. وعمل كجراح يعالج المقاتلين ضد القوات السوفيتية في أفغانستان.

وهناك التقى الظواهري مع زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، وأصبح الاثنان وثيقي الصلة. وفي أوائل عام 1998، ظهر بن لادن والظواهري معًا لإعلان دمج تنظيمي القاعدة والجهاد الإسلامي. كما عمل الظواهري كطبيب شخصي لبن لادن. وأصبح الظواهري زعيم القاعدة بعد أن قتلت القوات الأمريكية بن لادن عام 2011.