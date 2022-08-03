قبل يوم من ذكرى الانفجار.. توقعات بانهيار جديد لصوامع مرفأ بيروت

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال مصدر عسكري لشبكة CNN إن صومعتين للقمح تقعان في ميناء بيروت "من المحتمل أن تنهارا" قبل يوم من الذكرى السنوية الثانية لانفجار هز العاصمة اللبنانية وأسفر عن مقتل أكثر م ون 215 شخصًا وإصابة الآلاف.

وقال المصدر العسكري إن القوات الأمنية طوقت المنطقة القريبة من الميناء حيث تفككت صومعتا قمح بشكل كبير في الساعات الأخيرة.

وأضاف المصدر أن الدخان تصاعد من الصوامع المتضررة، ويتوقع الجيش أن يتسبب الانهيار في إحداث سحابة غبار كبيرة دون وقوع إصابات.

وانهارت صومعتان في الجزء الشمالي من المبنى، الاثنين الماضي. واشتعلت النيران في المبانٍ المتضررة بشدة قبل أسابيع من الانهيار.

في وقت سابق من هذا العام، طرحت الحكومة خطة لهدم الصوامع، لكن ردود فعل المجتمع المدني الغاضبة، التي ترى الصوامع كنصب تذكاري للانفجار، أوقفت الخطة.

في 4 أغسطس 2020، اشتعلت مئات الأطنان المترية من نترات الأمونيوم، مما أدى إلى انفجار هائل في ميناء المدينة. تم تخزين المواد الكيميائية الصناعية بشكل غير صحيح هناك لسنوات بسبب فشل الحكومات المتعاقبة والمشرعين عبر الانقسام السياسي.

منعت الحكومة مرارًا تحقيقًا قضائيًا اتهم العديد من المسؤولين بالإهمال الجنائي بشأن التخزين غير السليم لما يصل إلى 2700 طن من نترات الأمونيوم المتفجرة، التي أدى اشتعالها إلى الانفجار المدمر. وأعيد انتخاب بعض المتهمين في البرلمان هذا العام.

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