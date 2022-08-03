السعودية.. تداول فيديو حديث الملك فهد على "كرامة الكويت" وتعليق الملك سلمان

الشرق الأوسط
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السعودية.. تداول فيديو حديث الملك فهد على "كرامة الكويت" وتعليق الملك سلمان
Credit: KHALED AL SAYED / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في ذكرى اجتياح الجيش العراقي للكويت، تداول مغردون مقطع فيديو قديم للعاهل السعودي السابق، الملك فهد بن عبدالعزيز، وهو يتحدث عن وحدة المصير بين الكويت والرياض، ونشر بعض المغردين أيضا تعليق العاهل السعودي الحالي الملك سلمان على كلمات أخيه.

ويقول الملك فهد في المقطع: "لا بد أن ترجع الكويت، وإلا ستذهب السعودية أيضا مع الكويت، إذا راحت كرامة الكويت راحت كرامة السعودية، نهائيًا، لا يوجد كويت وسعودية هناك بلد واحد فإما أن نعيش معاً أو ننتهي معا".

وأردف العاهل السعودي السابق في المقطع: "فإما أن تبقى الكويت والسعودية، وإما أن تنتهي الكويت والسعودية لا يمكن أن تنتهي واحدة وتبقى الأخرى"، حسب قوله.

وتداول مغردون أيضا مقطع فيديو لتعليق الملك سلمان على حديث أخيه عن الكويت.

يذكر أن الجيش العراقي اجتاح الكويت بين 2 و4 أغسطس/آب من عام 1990، قبل أن تتدخل السعودية وعدد من الدول العربية بقيادة أمريكا لرد الجيش العراقي وإخراجه من الأراضي الكويتية.

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