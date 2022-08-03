دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، الأربعاء، رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة في مكة بعد ما يقارب من عامين على وضعها للحماية من فيروس كورونا، وتداولت وسائل إعلام فيديو مؤثر لرد فعل المعتمرين على إزالة هذه الحواجز.

وأعلن رئيس شؤون الحرمين، عبدالرحمن السديد، إزالة الحواجز الوقائية تزامنا عم بدء موسم العمرة، حسب بيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين على موقعها الرسمي.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مقطع فيديو يُظهر رد فعل المعتمرين على هذه الخطوة، إذا تهافتوا نحو تقبيل الحجر الأسود ولمس جدار الكعبة المشرفة.

فيديو | "بكل لهفة وشوق" المعتمرون يصلون للكعبة المشرفة والحجر الأسود بعد رفع الحواجز الوقائية #الإخبارية https://t.co/ZHPcdrADQR

ووصفت القناة السعودية رد فعل الحجاج بأنه ينبع عن "كل لهفة وشوق" في حين تداول مغردون المقطع عبر تويتر.

يذكر أن السعودية كانت قد وضعت حواجز وقائية حول الكعبة للوقاية من فيروس كورونا منتصف عام 2020.