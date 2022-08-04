إيران تعلق على تمديد الهدنة في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي أصغر خاجي، إن بلاده تدعم تمديد الهدنة في اليمن، وذلك خلال محادثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، يوم الأربعاء، إن خاجي"ناقش آخر المستجدات في اليمن مع المبعوث الأممي، في سياق جهود إيران على صعيد التسوية السلمية للأزمة في اليمن".

وأضافت أن كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية "أعلن عن دعم طهران للجهود الفعالة لإحلال سلام مستقر وعادل في اليمن"، وأعرب عن أمله "في أن يتم بذل الجهود خلال وقف إطلاق النار المقبل الذي يستمر شهرين للتوصل إلى اتفاق جامع وشامل، يتضمن وقف إطلاق نار مستقر، ورفع كامل للحصار والحظر الاقتصادي، ودفع رواتب الموظفين، وحرية التنقل في جميع الطرق اليمنية، وبدء عمل اللجان العسكرية والاقتصادية والسياسية وإيجاد آليات مراقبة كاملة لضمان عدم انتهاك الالتزامات".

كان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أعلن، يوم الثلاثاء، أن طرفي الأزمة في اليمن اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس/ آب وحتى 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال غروندبرغ، في بيان بحسب موقع الأمم المتحدة، إن "التمديد يتضمن التزاما من الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن".