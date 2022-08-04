السعودية.. الاعتداء على مدبرة منزل في حائل والنيابة العامة تتحرك

دبي، الإمارات العربية النتحدة (CNN) – وجهت النيابة العامة السعودية باستكمال إجراءات الاستدلال في واقعة الاعتداء على خادمة في منطقة حائل بعد هروبها من كفيلها، وإيداع المعتدى عليها في دار الإيواء.

وقالت النيابة في بيان نشرته قناة الإخبارية الرسمية السعودية: "الخادمة هاربة من صاحب العمل الأصلي وتعمل عند الجناة دون مستند نظامي مما أتاح للجناة استغلالها والاعتداء عليها وإخراجها خارج المنزل دون تمكينها من حقوقها النظامية".

وأضافت النيابة العامة بالقول: "الجناية على الأشخاص والاعتداء عليهم أو استغلالهم موجب للمساءلة الجزائية".

وكانت قد ذكرت صحف سعودية عدة أن السيدة التي تعرضت للاعتداء كانت قد وصلت إلى المستشفى قبل 12 يوما وهي تعاني من أثار ضرب وحروق في الجسد.