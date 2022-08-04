دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت وزارة الخارجية الإماراتية دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها مشددة على أهمية احترام مبدأ "الصين الواحدة" وأعربت عن قلقها إزاء "أي زيارات استفزازية" وتأثير ذلك على التوازن والاستقرار والسلام الدولي، وذلك في ضوء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

وقالت الخارجية الإماراتية حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام): "أكّدت دولة الإمارات على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وأهمية احترام مبدأ "الصين الواحدة"، داعية إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأعربت أبوظبي عن "قلقها من تأثير أي زيارات استفزازية على التوازن والاستقرار والسلام الدولي"، وفقا للبيان.

وحثت الخارجية الإماراتية على "تغليب الحوار الدبلوماسي سعياً لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي"، حسب قولها.

وكانت قد زارت بيلوسي تايوان مساء الثلاثاء، ما أثار غضب الصين التي حذرت مرارا من هذه الزيارة وبدأت نتيجة لها بإراء تدريبات عسكرية طوقت بها تايوان من جهات عدة.