دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوعز الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، الجمعة، لمقاتلي "سرايا القدس" الجناح العسكري للحركة، بالرد على "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة، بحسب ما نقله موقع "الجهاد الإسلامي".

جاء ذلك بعد غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، معلنا استهداف حركة "الجهاد الإسلامي" وقتل تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في "سرايا القدس"، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط 8 قتلى بينهم طفلة عمرها 5 سنوات وإصابة 44 آخرين إثر القصف الإسرائيلي.

وقال النخالة، في مداخلة مع قناة "الميادين"، من طهران حيث يقوم بزيارة التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "هذا يوم للقتال وللنصر طويل، العدو بدأ العدوان وعليه أن يترقب ردنا". وأضاف "ليس هناك خطوط حمراء لرد الجهاد الإسلامي على هذا العدوان.. وعلى العدو الإسرائيلي أن يتحمل مسؤولية عدوانه".

وعن تواجده في طهران، قال النخالة: "زيارتي لإيران زيارة روتينية وطبيعية في الأصل، وصادف أن الأحداث وقعت ونحن في إيران. نحن دائما نقوم بزيارات لإيران لما لها من موقف مساند للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية".

وأكد النخالة أنه "من المبكر الحديث عن وساطة بعدما سقط شهداء فلسطينيون"، وقال: "على العدو أن يتوقع ردنا بالتأكيد. نحن في بداية المعركة ولسنا في وسطها للتحدث عن وساطة". وأضاف: "هذه هي إسرائيل، وهذا هو العدو الصهيوني، هذه طباعه وهذا سلوكه".

ووجه النخالة حديثه لمصر والدول العربية، قائلا: "ليعلم العرب وليعلم الإخوة المصريون، نحن أمام هذه المعركة، سنذهب في هذه المعركة حتى النهاية، ولن نتردد لحظة واحدة في الاستمرار في القتال والرد على هذا العدوان".