لابيد وغانتس: لن نسمح لأي جهة بأن تهدد أو تعتدي على إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووزير دفاعه بيني غانتس، في بيان مشترك، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وأضاف البيان المشترك أن "الحديث يدور عن عملية تهدف إلى إزالة تهديد ملموس على مواطني دولة إسرائيل ومنطقة غلاف غزة وإلى استهداف الإرهابيين ومرسليهم"، وفقا لما نقله حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر.

وقال لابيد: "لن تسمح حكومة إسرائيل للمنظمات الإرهابية بتحديد جدول الأعمال في منطقة غلاف غزة وبتشكيل تهديد على مواطني دولة إسرائيل. وليعلم كل من يبتغي الاعتداء على إسرائيل أننا سنصل إليه".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تتحرك أجهزة الأمن في مواجهة إرهابيي الجهاد الإسلامي في سبيل إزالة التهديد عن مواطني إسرائيل"، على حد تعبيره.

من جانبه، قال وزير الدفاع بيني غانتس إن "مهمتنا تتمثل في الدفاع عن البلدات الإسرائيلية وعن مواطني إسرائيل حيث لن نسمح لأي جهة بأن تهدد أو تعتدي على مواطني إسرائيل، أما الذين سيحاولون القيام بذلك فسيتم استهدافهم".