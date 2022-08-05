الجيش الإسرائيلي يشن غارات على غزة ويعلن استهداف "الجهاد الإسلامي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن شن غارات على قطاع غزة، موضحًا أنه يستهدف جماعة "الجهاد الإسلامي" في القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش أطلق عملية "الفجر الصادق ضد أهداف الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

في الوقت نفسه، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات صاروخية على غزة، والطائرات الإسرائيلية قصفت محيط "برج فلسطين" في حي الرمال.

وأضافت "وفا" أن القصف الإسرائيلي طال أيضا شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة "شراب العسل" شرق خان يونس جنوب القطاع.

ورصدت CNN في غزة مسعفين ينقلون جثتين من مبنى برج فلسطين. وأكد مستشفى الشفاء بغزة أنه استقبل جثتي قتيلين ونحو 20 مصابا.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وحركة "الجهاد الإسلامي" مقتل تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي: "لقد بدأ العدو حربا تستهدف شعبنا، وعلينا جميعا الدفاع عن أنفسنا وشعبنا وعدم السماح للعدو بالإفلات من أفعاله التي تستهدف تقويض المقاومة والصمود الوطني".

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط 9 قتلى بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وإصابة 55 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على غزة

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي قام بجولة في فرقة غزة، وأجرى تقييمًا للوضع بمشاركة قائد الفرقة العميد نيمرود ألوني حيث استعرض صورة الوضع الاستخبارية والعملياتية في المنطقة إلى جانب نشاطات القوات القتالية وقوات المدرعات والمدفعية التي وصلت إلى الجبهة.