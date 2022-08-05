10 قتلى و55 مصابًا إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 10 قتلى بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وإصابة 55 آخرين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات على غزة، موضحًا أنه يستهدف جماعة "الجهاد الإسلامي" في القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش أطلق عملية "الفجر الصادق ضد أهداف الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وحركة "الجهاد الإسلامي" مقتل تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي: "لقد بدأ العدو حربا تستهدف شعبنا، وعلينا جميعا الدفاع عن أنفسنا وشعبنا وعدم السماح للعدو بالإفلات من أفعاله التي تستهدف تقويض المقاومة والصمود الوطني".

في الوقت نفسه، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات صاروخية على غزة، والطائرات الإسرائيلية قصفت محيط "برج فلسطين" في حي الرمال. وأضافت "وفا" أن القصف الإسرائيلي طال أيضا شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة "شراب العسل" شرق خان يونس جنوب القطاع.