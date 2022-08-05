دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت الرئاسة اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء على تقرير صحفي تحدث عن عزم لبنان بيع آلاف جوازات السفر مقابل مبالغ مالية، نافية هذه المعلومات بشكل مطلق.

وقالت الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها على موقع تويتر: "مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن " بيع " جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، خبر كاذب ولا اساس له من الصحة".

من جانبها، نشرت رئاسة مجلس الوزراء ردا مماثلا على تويتر: " يتم التداول باخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الاعداد. إن دولة الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الاطلاق.فاقتضى التوضيح".

وكان قد تناقل مغردون خبرا نقلا عن الصحيفة الفرنسية يتحدث عن مرسوم تجنيس مزعوم قيد الإعداد لتقديم آلاف جوازات السفر اللبنانية مقابل مبالغ مالية.