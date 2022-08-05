أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها العسكرية قضت على مجموعة من "المسلحين" في سوريا، مدعية أنهم تلقوا تدريبهم من قبل القوات الخاصة الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع إن "طيارين روس رصدوا وقضوا على مجموعة من مقاتلي جماعة لواء شهداء القريتين الإرهابية مختبئين في ملاجئ مجهزة في الصحراء البيضاء"، وهي مساحة كبيرة مفتوحة على طول الحدود السورية العراقية.

كان لواء شهداء القريتين متحالفًا مع الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم "داعش"، لكن العلاقة انتهت في عام 2017 وفقًا لمسؤولين أمريكيين في ذلك الوقت.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن "المجموعة المدمرة تلقت تدريبات من قبل مدربين من القوات الخاصة الأمريكية في منطقة التنف بجنوب البلاد".

تحتفظ الولايات المتحدة بمجموعة قوات عسكرية في التنف كجزء من مهمتها المستمرة لقمع نشاط تنظيم "داعش" في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "الإرهابيون كانوا مختبئين في ملاجئ مجهزة في الصحراء البيضاء، نفذوا منها أعمال تخريبية ضد السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية في سوريا".

وأظهر شريط فيديو نشرته الوزارة سقوط عدة صواريخ على منحدر صحراوي. ولم يتضح الموقع الدقيق على الفور.

في يونيو/حزيران الماضي، كشفت مصادر عسكرية أمريكية لشبكة CNN أن روسيا حذرت الجيش الأمريكي من أنها ستشن غارات جوية ضد مقاتلين محليين متحالفين مع الولايات المتحدة في جنوب شرق سوريا. وجاء التحذير في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وموسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وحينها، أخطرت روسيا الولايات المتحدة من خلال خط الاتصال الذي يعمل منذ عدة سنوات في سوريا، ثم شنت ضربات في يونيو/ حزيران على مواقع كان ينشط فيها مقاتلو مغاوير الثورة المدعومون من الولايات المتحدة.