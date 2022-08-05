دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت النيابة العامة السعودية تحويل شخص قام بإيهام نساء باحثات عن العمل واستولى على صورهن ووثائق شخصية ثم استخدمها لابتزازهن لغايات سيئة، إلى المحكمة.

وقالت النيابة العامة حسبما نقلت قناة الإخبارية الرسمية السعودية: " إحالة متهم للمحكمة المختصة لقيامه بإيهام نساء باحثات عن عمل والاستيلاء على بياناتهن الشخصية وصورهن بقصد الابتزاز لمقاصد سيئة".

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن الشخص المذكور طلب من النساء إرسال صور ووثائق شخصية واستغلها في ابتزازهن.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في النيابة العامة قوله إنها طالبت بإيقاع العقوبة المشددة على المتهم من جانب المحكمة.