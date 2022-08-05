اتهام رقيب أمريكي بهجوم داخلي على قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن سلاح الجو الأمريكي، في بيان، عن توجيه الاتهام إلى رقيب فني بالقوات الجوية الأمريكية فيما يتعلق بهجوم وقع في أبريل/ نيسان الماضي على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال سوريا أسفر عن إصابة 4 عناصر من الجيش الأمريكي.

وأفاد البيان بأن الرقيب ديفيد ديزوان، خبير إزالة مفرقعات، متهم بالاعتداء والتقصير في أداء الواجب وتدمير ممتلكات عسكرية، والوصول إلى جهاز كمبيوتر حكومي لغرض غير مصرح به والحصول على معلومات سرية.

وكانت مصادر قد كشفت لشبكة CNN في يونيو/حزيران الماضي أن الجيش الأمريكي يحقق فيما إذا كان أحد عناصر الجيش قد فجر مفرقعات في هجوم من الداخل على قاعدة أمريكية صغيرة في شمال سوريا.

ووجهت التهم بعد تحقيق جنائي في الحادث الذي وقع في القرية الخضراء بسوريا في أبريل/ نيسان الماضي، حيث تم تفجير مجموعتين من المتفجرات في القاعدة. وأدى تحقيق أجرته شعبة التحقيقات الجنائية التابعة للجيش ومكتب التحقيقات الخاص بالقوات الجوية إلى اعتقال ديزوان في يونيو/ حزيران.

ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية في قاعدة هيل الجوية في 23 أغسطس/ آب الجاري. وقالت القوات الجوية في بيانها إن أي شخص يواجه اتهامات "يُفترض أنه بريء ما لم أو حتى تثبت إدانته".