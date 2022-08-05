دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أن أثار الجدل في خطبة الجمعة الماضية، انتشر مقطع فيديو قديم للشيخ صالح بن حميد في الوقت الذي استمر استياء صحفيين إسرائيليين مما جاء في خطبته عن اليهود وطالبوا بعزله عن إمامة الحرم المكي في السعودية.

ونشر مغردون مقطع فيديو قالوا إنه للسنة الأولى للشيخ صالح بن حميد في الإمامة، وأظهره المقطع وهو يتقدم المصلين بالإمامة في صلاة العشاء بالمسجد الحرام.

وأشار متداولو المقطع إلى أنه يعود لعام 1404 هجري أي قبل 40 عاما، ما يعني أن الفيديو تم تصويره عام 1982 ميلادي.

بالمقابل، استمر غضب بعض الصحفيين الإسرائيليين من تصريحات إمام الحرم المكي، إذ طالب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين بعزله عن الإمامة.

وكان قد تعاطف مفتي عُمان مع مضمون خطبة إمام الحرم المكي قائلا في إطار تعليقه عليها: "أثلج صدورنا".