مصر تعلن عن "اتصالات على مدار الساعة" لاحتواء الوضع في غزة

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الجمعة، عن "إجراء اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء الوضع في غزة".

وكانت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" أعلنت، في وقت سابق الجمعة، عن إطلاق 100 صاروخ على إسرائيل، وذلك بعد الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على غزة، الجمعة، معلنا استهداف حركة "الجهاد الإسلامي"، والتي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص بينهم القيادي بـ"سرايا القدس" تيسير الجعبري.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، عبر صفحتها على فيسبوك: " تُجري جمهورية مصر العربية اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات".

وكان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أعرب، في وقت سابق الجمعة، عن "قلقه العميق بشأن التصعيد المستمر بين القوات الإسرائيلية والمسلحين في غزة".

ووصف وينسلاند الضربة الجوية الإسرائيلية التي قتلت تيسير الجعبري بأنها "قتل مستهدف"،

وقال تعليقا على التقارير بشأن مقتل فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات في الغارات الإسرائيلية، إنه "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأي هجمات ضد المدنيين".

وخاطب المنسق الأممي المسلحين في غزة: "إطلاق الصواريخ يجب أن يتوقف فورا، وأدعو جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من التصعيد".

وغالبا ما لعبت الأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع مصر، دورا وسيطا رئيسيا بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين في استعادة وقف إطلاق النار بعد اندلاع الأعمال العدائية.

وقال وينيسلاند إن الأمم المتحدة "تعمل بشكل كامل مع جميع الأطراف المعنية في محاولة لتجنب المزيد من التدهور"، لكنه أضاف: "المسؤولية تقع على عاتق الأطراف لتفادي حدوث ذلك".