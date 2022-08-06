ارتفاع عدد ضحايا التصعيد في غزة وسط تحذيرات إنسانية للأمم المتحدة

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، مدحت عباس، لشبكة CNN، إن 17 شخصًا قتلوا في غزة في التصعيد الأخير بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين الفلسطينيين، الذي بدأ بعد ظهر الجمعة عندما شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال عباس إن من بين القتلى فتاة تبلغ من العمر خمسة أعوام تدعى آلاء قدوم وامرأتان تبلغان من العمر 23 و 79 عامًا.

وتقول إسرائيل إن معظم القتلى في الضربات الجوية من المسلحين.

وقال عباس أيضًا إن المسؤولين الفلسطينيين يواجهون نقصًا في الإمدادات الطبية، وأضاف أن المستشفيات تتعرض لضغوط بسبب انقطاع التيار الكهربائي بسبب تقلص مخزون الوقود.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق السبت، إن وقود محطة كهرباء واحدة في غزة سينفد على مدار اليوم، وإن انقطاع الكهرباء يحدث بالفعل.

تسيطر إسرائيل على دخول الوقود إلى غزة. وبحسب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحدث إلى الصحفيين الجمعة، كان من المقرر دخول الوقود للمحطة إلى القطاع لكن النقل ألغي عندما بدأت العملية العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي.

كما لفتت الأمم المتحدة، من خلال منسقها الإقليمي للشؤون الإنسانية، لين هاستينغز، الانتباه إلى إغلاق معبر إيرز - النقطة الوحيدة التي يمكن للناس عبورها بين إسرائيل وغزة - والتي كانت تمنع الناس من السفر إلى إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، كما قالت في بيان صحفي.

وقال البيان إنه "يجب عدم إعاقة حركة ووصول العاملين في المجال الإنساني، للحالات الطبية الحرجة، والسلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود إلى غزة، حتى يمكن تلبية الاحتياجات الإنسانية".