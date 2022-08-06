القدس (CNN) – قصف الجيش الإسرائيلي أهدافًا إضافية قال إنها معاقل للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، السبت، وفقا لبيان صادر عنه، وذلك بعد يوم من اغتيال القائد العسكري لسرايا القدس، تيسير الجعبري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه استهدف مواقع لتصنيع الأسلحة ومنصات إطلاق صواريخ ومواقع لتصنيع قذائف الهاون في غزة، في غارات نفذتها مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي.

وجاء في بيان الجيش: "استهدفت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي منصات إضافية لإطلاق الصواريخ تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الإرهابية في شمال قطاع غزة".

ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو بالأبيض والأسود السبت، أظهرت في لقطات جوية مبان تُسوى بالأرض جراء انفجارات ضخمة أسفرت عنها غارات سلاح الجو الإسرائيلي.

وتابع الجيش الإسرائيلي بيانه بالقول: "في الوقت الراهن، سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي قصف الأهداف التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الإرهابية في قطاع غزة"، وفقا للبيان.

وكانت قد أسفرت غارات الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن مقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، البالغ من العمر 40 عاما إلى جانب 3 آخرين.

وكان الجعبري قائدًا للجناح العسكري للجهاد الإسلامي، سرايا القدس، وعضو في المجلس العسكري، وفق ما أعلنته الحركة.