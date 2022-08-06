سرايا القدس: قصفنا تل أبيب ومطار بن غوريون ومناطق أخرى بـ60 صاروخًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، قصف مدينة تل أبيب في إسرائيل ومطار بن غوريون وعدد من المناطق، في حين أعلنت القناة 13 الإسرائيلية إصابة جنديين إصابات طفيفة جراء سقوط شظايا صاروخ في منطقة أشكول.

وأطلقت سرايا القدس عملية "وحدة الساحات"، صباح السبت، وذلك ردًا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا للموقع الرسمي للحركة.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت "تل أبيب، ومطار بن غوريون، وأسدود، وبئر السبع، وعسقلان، ونتيفوت، وسديروت بـ60 صاروخًا"، على حد قولها دون أن تذكر إن كانت قد أصابت هذه الصواريخ أهدافها أم تمكنت القبة الحديدة الإسرائيلية من إسقاطها.

بالمقابل، قالت القناة 13 الإسرائيلية في خبر نشرته، السبت، إن سقوط شظايا صاروخ في منطقة أشكول أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين بإصابات طفيفة.