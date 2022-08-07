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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التوصل إلى اتفاق - برعاية مصرية - لوقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل، في الحادية عشرة والنصف من مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، في تصريحات لشبكة "الجزيرة"، إن الحركة ستلتزم بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

لاحقا، قالت حركة الجهاد، في بيان، إنها "بعد التشاور تؤكد ترحيبها بالجهود والإعلان المصري، وتعلن وقف إطلاق النار اعتبارًا من الساعة 11.30 من مساء هذا اليوم، مع التأكيد على حقنا في الرد على أي عدوان صهيوني".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر مسؤول قوله "إنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية بقطاع غزة كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لإحتواء التصعيد الحالي، وفي ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل".

ويبدأ سريان الاتفاق بداية "من الساعة 23:30 اليوم 7 أغسطس الجاري بتوقيت فلسطين".

وأضاف المصدر أن "مصر تبذل جهودها للعمل على الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن".

في وقت سابق الأحد، أفادت تقارير برفض حركة الجهاد إتمام الاتفاق قبل حصولها على ضمانات بالإفراج عن سجينيها لدى إسرائيل، خليل العواودة وبسام السعدي.

وقتل 43 فلسطينيًا منذ بدء التصعيد المستمر بين إسرائيل ومقاتلي حركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. وكان من بين القتلى 15 طفلا.

وتتمسك إسرائيل بأن معظم القتلى في غاراتها الجوية كانوا من المسلحين. وقالت حركة الجهاد الإسلامي إنها لن تنشر أسماء مقاتليها الذين قتلوا حتى انتهاء التصعيد الأخير.