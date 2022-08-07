دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التوصل إلى اتفاق - برعاية مصرية - لوقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل، في الحادية عشرة والنصف من مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، في تصريحات لشبكة "الجزيرة"، إن الحركة ستلتزم بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

في وقت سابق الأحد، أفادت تقارير برفض الحركة إتمام الاتفاق قبل حصولها على ضمانات بالإفراج عن سجيني حركة الجهاد لدى إسرائيل، خليل العواودة وبسام السعدي.

حسب نص البيان المتداول للاتفاق، الذي لم يتسن لـCNN التأكد من صحته، فإن مصر دعت إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل في تمام الساعة 11:30 مساءً.

وقتل 43 فلسطينيًا منذ بدء التصعيد المستمر بين إسرائيل ومقاتلي حركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. وكان من بين القتلى 15 طفلا.

وتتمسك إسرائيل بأن معظم القتلى في غاراتها الجوية كانوا من المسلحين. وقالت حركة الجهاد الإسلامي إنها لن تنشر أسماء مقاتليها الذين قتلوا حتى انتهاء التصعيد الأخير.