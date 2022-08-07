حسن نصر الله عن التصعيد في غزة: إسرائيل "أخطأت التقدير"

شاهد لحظة اعتراض القبة الحديدية لوابل صواريخ من غزة أطلقت نحو مناطق عدة في إسرائيل

تركي الفيصل يتحدث عن جدوى التطبيع مع إسرائيل: لم يغير شيئا من وضع غزة والضفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إن إسرائيل "أخطأت التقدير"، بعد ضربات جوية شنها الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان السبت، إنه ضرب أهدافًا إضافية قال إنها معاقل للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، السبت، بعد يوم من اغتيال تيسير الجعبري القائد العسكري لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد.

ونقلت قناة "المنار"، التابعة لحزب الله، عن حسن نصرالله قوله: "الساعات والأيام المقبلة ستكشف أن العدو أخطأ بالتقدير في غزة".

وأضاف نصرالله: "ما حصل على غزة هو عدوان اسرائيلي مكشوف وابتدائي ولا يجوز السكوت عن هذه الجريمة"، حسب تعبيره.

ودعا نصرالله إسرائيل إلى "الكف عن توجيه الرسائل في لبنان ولا ينتظر على الإطلاق أن المقاومة ستسكت عن عدوان ما أو عن انتقاص ما من حقوقنا".

في وقت سابق السبت، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، مدحت عباس، لـ CNN، إن 17 شخصًا قتلوا في غزة في التصعيد الأخير بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين الفلسطينيين.

وقال عباس إن من بين القتلى فتاة تبلغ من العمر خمسة أعوام تدعى آلاء قدوم وامرأتان تبلغان من العمر 23 و 79 عامًا.

في حين تقول إسرائيل إن معظم القتلى في الضربات الجوية من المسلحين.