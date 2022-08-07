دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة التصعيد العسكري بين إسرائيل والجهاد الإسلامي إلى 29، في حين وصل عدد المصابين إلى 253، وذلك بعد سقوط 8 قتلى، بينهم مدنيون في استهداف منزل كان يقطنه القيادي في الجهاد الإسلامي خالد منصور، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، الأحد.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المواطنين وفرق الإنقاذ انتشلوا 8 جثث من تحت أنقاض منزل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بينهم طفل وسيدتان، وفقًا للوكالة.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المنزل الذي تم استهدافه في رفح كان يضم قائد المنطقة الجنوبية في حركة الجهاد الإسلامي خالد سعيد منصور الذي أعلنت إسرائيل اغتياله، في وقت سابق، الأحد.

وأكدت الوكالة انتشال جثث القيادين في الجهاد، زياد أحمد المدلل، والقيادي الآخر رأفت صالح شيخ العيد، إلى جانب طفل يبلغ من العمر 14 عاما وسيدتين.

وأُصيب 40 شخصا في الغارة الإسرائيلية على المنزل المذكور، نُقلوا إلى مستشفى يوسف النجار، وبينهم حالات حرجة وخطيرة، وفقًا للوكالة.